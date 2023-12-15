國安部批唱衰中國經濟論調 堅決築牢經濟安全屏障

國家安全部表示，經濟安全是國家安全的基礎，部分別有用心者意圖唱衰中國經濟，妄圖對中國開展戰略上的圍堵打壓，國安機關將堅決依法打擊懲治經濟安全領域危害國家安全的違法犯罪活動，為高質量發展創造安全穩定環境。

國安部在微信公眾號發文指，當前經濟領域日益成為大國競爭重要戰場，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，進一步推動經濟回升向好，既要克服一些內部困難，也要應對一些外部挑戰。比如，各類意圖唱衰中國經濟的「陳詞濫調」不斷出現，其本質是妄圖以種種虛假敘事構建「中國衰敗」的「話語陷阱」「認知陷阱」，以持續對中國特色社會主義制度及道路進行攻擊、否定，妄圖對中國開展戰略上的圍堵打壓。

推動高質量發展必須與確保高水平安全相向而行、齊頭並進。一些別有用心者無視這一基本邏輯，選擇性忽視三年疫情及局部地緣衝突帶來的全球性經濟創傷和不利影響，忽略西方持續對華「脫鉤斷鏈」、遏制打壓形成的強大阻力，以「賊喊捉賊」的方式，惡意編造中國「安全替代發展」「排擠外資」「打壓民企」等虛假敘事，重彈「中國威脅」的陳年老調，故意製造、挑動和放大安全和發展之間所謂不可調和的矛盾，其真實目的是擾亂市場預期和秩序，阻斷中國經濟向好勢頭。

國安部表示，面對維護國家經濟安全的新形勢、新任務、新挑戰，國安機關將聚焦經濟建設這一中心工作和高質量發展這一首要任務，強化風險意識，樹立底線思維，加強戰略預判和風險預警，有效防範和化解各類風險挑戰，以新安全格局保障新發展格局，以高水平安全保障高質量發展。

國安機關將堅定履行維護國家主權、安全、發展利益的職責使命，加強對經濟領域國家安全問題的前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局，打好維護經濟安全的「組合拳」；會同有關部門，持續有效防範化解經濟領域安全風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。

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責任編輯：易燕丹

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