  • 26°C
香港時間 : 20231215日 (週五) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

分析：11月內地經濟延續弱修復 市場盼後續政策加力

經濟脈搏 15:30 2023/12/15

分享：

分享：

中國11月工業按年增速創逾一年半高位，勝預期；消費按年增速創半年高點，固定資產投資增速在基建投資支撐下大體持穩，但略遜預期。分析認為11月經濟數據延續弱修復，但有效需求不足問題仍較突出，市場盼後續宏觀政策繼續加力。

華創證券投資顧問部總經理屈慶認為，看起來是在恢復，但也不及預期中好，工業統計的是實際值，即剔除了價格因素影響，物價水平對經濟的影響還是比較大的。

他又指，數據回暖一方面是基數原因，但總體比預期低，如消費就是因為物價低，所以不及預期。

中泰證券研究所政策組首席分析師楊暢稱，出口交貨按年負增長，且降幅有所擴大，反應外需仍在波動；在外需波動背景下，工業生產保持較好運行，或指向內需延續內生修復態勢。

他指出，就業總體保持平穩；投資繼續發力；社零按月保持平穩，疊加上年基數偏低，推升了按年增速，餐飲與商品零售的按年增速回升。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，從結構看，有效需求不足的問題相對突出，他預計，後續宏觀政策將適度加力，促進消費和內需穩步恢復，推動經濟持續回升；同時，明確宏觀政策加大短板弱項、重點新興領域支持，激發微觀主體活力，更好統籌短期經濟恢復與經濟高質量發展，提升政策質效同時，有效防範風險。

周茂華指出，人行穩健貨幣政策通過總量與結構工具配合，平衡好多宏觀目標，預計降準、結構工具、降息等處於工具箱中。

內地11月消費、投資增速遜預期 工業勝預期

內地11月失業率維持5% 青年失業續「停更」

內地前11月房地產開發投資按年跌9.4% 稍勝預期

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 中國市場 財政政策 經濟數據表現 降準 遜於預期 貨幣政策 商品 經濟 餐飲

下一篇文章

滬指收跌0.5% 房地產開發板塊活躍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款