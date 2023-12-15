分析：11月內地經濟延續弱修復 市場盼後續政策加力

中國11月工業按年增速創逾一年半高位，勝預期；消費按年增速創半年高點，固定資產投資增速在基建投資支撐下大體持穩，但略遜預期。分析認為11月經濟數據延續弱修復，但有效需求不足問題仍較突出，市場盼後續宏觀政策繼續加力。

華創證券投資顧問部總經理屈慶認為，看起來是在恢復，但也不及預期中好，工業統計的是實際值，即剔除了價格因素影響，物價水平對經濟的影響還是比較大的。

他又指，數據回暖一方面是基數原因，但總體比預期低，如消費就是因為物價低，所以不及預期。

中泰證券研究所政策組首席分析師楊暢稱，出口交貨按年負增長，且降幅有所擴大，反應外需仍在波動；在外需波動背景下，工業生產保持較好運行，或指向內需延續內生修復態勢。

他指出，就業總體保持平穩；投資繼續發力；社零按月保持平穩，疊加上年基數偏低，推升了按年增速，餐飲與商品零售的按年增速回升。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，從結構看，有效需求不足的問題相對突出，他預計，後續宏觀政策將適度加力，促進消費和內需穩步恢復，推動經濟持續回升；同時，明確宏觀政策加大短板弱項、重點新興領域支持，激發微觀主體活力，更好統籌短期經濟恢復與經濟高質量發展，提升政策質效同時，有效防範風險。

周茂華指出，人行穩健貨幣政策通過總量與結構工具配合，平衡好多宏觀目標，預計降準、結構工具、降息等處於工具箱中。

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責任編輯：袁瑋婧