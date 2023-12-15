美國國會通過國防授權法 抗衡中國影響力

▲ 美國國會通過國防授權法。

美國國會通過2024年度總值8860億美元的《國防授權法》，國防預算較今年增加3%，當中數百億美元將用於強化印太軍事部署，應對中國擴張。法案並要求擴大美台軍事合作。

美國眾議院以310票贊成、118票反對，通過明年度的《國防授權法》。參議院日前亦以大比數通過，法案將會交給美國總統拜登（Joe Biden）簽署生效。

近3100頁的法案，內容涵蓋為美軍加薪5.2%、建造船艦、飛機、火炮等維持美國的戰鬥優勢。授權的國防經費較本年度增加3%，達到紀錄新高的8860億美元。

當中有147億美元撥款將會用於華府在太平洋威懾計劃，並且制訂太平洋競爭計劃，增加印太司令部行動頻率和規模，以阻嚇中國在區內擴大影響力。法案又要求國防部長每半年向國會提交報告，說明中國在台灣、南海等地區的軍事發展。

另外，法案要求擴大美台軍事合作，國防部長在徵得美國國務卿同意，並與台灣有關官員協商後，為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢，與制度化的戰力建構計劃。國會要求計劃必須讓台軍能夠分層防禦，包括支援不對稱防禦戰略，加強美台軍隊互通性，鼓勵美台軍隊資訊共享，加強專業軍事教育與文官對軍隊的控制。

《環球時報》報道，美國問題專家呂祥曾表示，有關法案在強化「印太戰略」和繼續「武裝台灣」方面展示出比較明顯的對抗性，表明美國依然在推進自己的對華戰略。另外，美方試圖擴大在網絡安全領域的對台合作，可能為台海局勢帶來新的風險。

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責任編輯：易燕丹

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