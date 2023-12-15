台海一旦開戰 印度洋恐成中國最大軟肋？

台海開戰的局勢走向是近年兵推重點，路透社發表長篇分析指，印度洋屆時可能是解放軍最大的軟肋，中國約62％石油和17％天然氣進口經過麻六甲海峽和南海，這些都是印度洋的重要門戶，而解放軍卻鞭長莫及。文章將這形容是中國的「阿基里斯之踵」（Achilles' Heel），亦即唯一的弱點。

文章指，在波斯灣與中國各港口之間，每日都有將近60艘滿載原油的超級油輪在穿梭奔忙，這些原油維持著中國經濟的半壁江山。當這些油輪進入南海時，它們顯然受到中國軍方的保護。解放軍在南海島礁上建有機場並部署了導彈陣地，而海軍的055型隱形萬噸導彈驅逐艦的火力也相當強悍。

不過，這些油輪一旦進入印度洋，解放軍的兵力投射就力有不逮，那裡是美國海軍的天下。文章引述十多位軍官和學者的話說，解放軍的這一弱點目前正在被西方軍隊和專家在兵棋推演中仔細研究與推敲，也就是說，研究與中國就台灣或東亞其他某個地區爆發衝突後，戰事將如何演變與升級。

在一場全面戰爭中，可以裝載200萬桶原油的油輪將是對手擊沉或捕獲的重要目標，就像二次世界大戰參戰國攻擊地方經濟命脈一樣。



澳洲國立大學安全專家布魯斯特（David Brewster）向路透表示，在一場大戰中，行駛在印度洋的中國油輪「會發現它們很容易遭到攻擊」。同樣，中國海軍艦艇會被圍困在印度洋，缺乏空中掩護，因為中國在該區域沒有可以依賴的基地或設施。有專家指，這軟肋將給對手提供升級戰爭的選擇，尤其是持久戰時。

另有受訪人士表示，目前不清楚的是北京在意識到自己的軟肋後，是否會影響其在台灣問題上的算計。

中國近年亦正把能源供應多元化，已透過輸油管從俄羅斯、緬甸和哈薩克進口原油。但直至去年，中國從這些國家進口的石油仍只佔進口總量的10%左右。



路透社曾聯絡中國國防部，尋求對中國在印度洋實力的評論，但據報未獲任何回應。

責任編輯：陳建錫