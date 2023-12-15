習近平考察廣西 促打造粵港澳大灣區重要戰略腹地

國家主席習近平周三（13日）結束越南國事訪問行程，轉抵廣西。過去兩天，先後到南寧及來賓等地進行調研。他今早聽取廣西自治區黨委和政府工作匯報，要求當地解放思想、創新求變，向海圖強、開放發展。

習近平指出，廣西要把科技創新擺到更加突出的位置，加強關鍵核心技術攻關，加大技術改造和產品升級力度。充分利用沿海沿江的優勢，大力發展海洋經濟、臨港產業。亦要持續擴大對內對外開放，構建更有活力的開放型經濟體系，對接沿海發達地區產業新布局，有序承接產業梯度轉移，把廣西打造成為粵港澳大灣區的重要戰略腹地。

同時，要共建西部陸海新通道，實施一批重大交通基礎建設項目，高標準、高品質建設平陸運河，高水平打造北部灣國際門戶港，提高江鐵海多式聯運能力和自動化水平。 積極服務建設中國東盟命運共同體，深化拓展與東盟國家在貿易、勞務、產業、科技、教育等領域合作，打造國內國際雙循環市場經營便利地，深度融入共建「一帶一路」。

習近平早上又在南寧接見駐南寧部隊上校以上領導幹部。

他周四（14日）下午則在廣西來賓市考察調研，先後到賓市國家現代農業產業園黃安優質「雙高」糖料蔗基地和東糖鳳凰有限公司，了解甘蔗良種繁殖、種植收成、糖產業發展等情況。

另外，國務院總理李強12月13日至15日在四川、重慶調研。 他強調，要全面貫徹中央經濟工作會議精神，深入落實習近平總書記關於推進新型城鎮化的重要論述，紮實推進以人為本的新型城鎮化，為經濟發展和民生改善提供強勁動力。

責任編輯：蒯宇澄

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