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謝鋒促美不折不扣落實元首共識 勿反覆設置障礙

國情動向 11:37 2023/12/16

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謝鋒在活動上致辭。

中國駐美國使館舉行中美「乒乓外交」52周年紀念活動，大使謝鋒表示，中美當務之急是落實好元首共識，期待美方不要為兩國關系設置新的障礙。

謝鋒在活動上致辭表示，半個世紀過去了，「乒乓外交」的歷史經驗和指導意義歷久彌新，繼續給中美以啟迪。52年前冷戰陰霾下，兩國領導人以非凡的戰略眼光、政治勇氣和外交智慧，打開中美重新交往大門。一個月前，國家主席習近平主席同美國總統拜登舉行歷史性會晤，鞏固了中美關系止跌企穩勢頭。

當前中美關係正處在新的十字路口，兩國要從「乒乓外交」汲取智慧和力量，讓關係穩下來、好起來，實現健康、穩定、可持續發展，讓兩國人民放心、讓世界安心。要實現兩國關係「再融冰」。希望美方同中方一道，踐行相互尊重、和平共處、合作共贏，用互利合作的成功故事壓制零和博弈的負面敘事。

謝鋒表示，貿易戰、科技戰只會導致對抗和衝突，接觸對話才能避免誤判，逐步走出困境，重新積累互信。中美要支持兩國人民多走動、多交往、多牽手。要推動中美關係「再出發」。三藩市會晤不是終點，而是新的起點。當務之急要做好後續工作，加強全過程管理，特別是不折不扣將元首會晤共識落到實處。

責任編輯：陳建錫

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