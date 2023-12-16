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內地發今年首個低溫預警 北京-16℃ 部分省市斷電

社會熱點 11:58 2023/12/16

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青海多地寒潮天氣持續。

內地多個省市今日（16日）氣溫急降，北京夜間氣溫料降至-16℃，河南局部錄得-18℃，部分省市供電受阻。中央氣象台發布年內首個低溫預警。

中央氣象台通報，受寒潮和後續冷空氣影響，未來一周全國大部地區氣溫將持續偏低，預計今日至下周二（19日），新疆北部、西北地區中東部、內蒙古、華北地區、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南北部、貴州等地部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低5℃以上，其中西北地區東部、內蒙古、東北地區、華北地區、黃淮中東部、江淮中東部等地部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低7℃以上，最低氣溫0℃線將位於貴州南部至江南北部一帶。

北京今日預計最高氣溫僅為-7℃，夜間最低氣溫或跌至-16℃，全市已發佈道路結冰橙色預警信號、持續低溫黃色預警信號、寒潮和大風藍色預警信號等。河南發布低溫藍色預警，上午黃河以北和三門峽、洛陽、開封、鄭州西部、商丘西部、南陽北部最低氣溫降至-15℃，局部-18℃以下。

受暴雪天氣影響，天津、河北、山西、山東、河南等地多條輸配電線路此前停運，涉及28個地市、45個區縣，截至今早，119線路仍在搶修中。國家能源局要求，電力企業要加強在線監測、人工觀冰，及時掌握電力設備設施冰情發展趨勢，並預判低溫雨雪冰凍天氣可能造成電網停電時，合理安排電網運行方式。

責任編輯：陳建錫

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