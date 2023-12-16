社科院專家談復甦之策 宏觀政策只起輔助作用

▲ 高培勇認為宏觀政策只起輔助作用，需全面深化改革開放。

內地經濟復甦步履蹣跚，中國社科院學部委員高培勇表示，當前問題最主要是預期轉弱，不能把希望都寄託在宏觀調控上，全面深化改革開放才是根本之策。

高培勇今日（16日）出席三亞·財經國際論壇時表示，中國經濟進入了疫後的恢復階段，經濟運作中最重要的關鍵字是「經濟恢復」。目前和今後一個時期經濟工作，首要任務就是推動並加速經濟的恢復進程。但當前前經濟恢復的複雜程度遠高於預期，面臨的經濟環境的複雜性，集中體現在市場預期的轉弱上。

他建議將強信心、穩預期作為當務之急，圍繞這兩方面出台政策、實施改革。宏觀政策執行亦要確保精準有力，把有限調控的資源用在刀刃上。

以政策來支持穩預期、強信心是有作用的，但這種作用只能是輔助性的，不能把主要的希望寄託在宏觀調控、寄託於宏觀政策的安排。

高培勇表示，當前許多重點領域的改革任務還有待進一步完成，特別是圍繞改善市場預期和激發市場活力方面的改革任務還面臨著不少挑戰，經濟的治理方式和手段法治化也存在弱項，市場化、國際化、營商環境建設也任重道遠。規劃、探索高水準開放之路，必須堅定不移地深化改革開放，破除深層、體制障礙。

責任編輯：陳建錫