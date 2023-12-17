  • 14°C
香港時間 : 20231217日 (週日) 17:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

30國家監測站錄破紀錄低溫 北京零下15.5℃入冬最凍

社會熱點 14:53 2023/12/17

分享：

分享：

內地廣泛地區持續受強寒潮影響，30個國家監測站最低氣溫打破歷來12月的最低紀錄，首都北京今晨氣溫更跌至零下15.5℃，為1951年有記錄以來同期「第三凍」。

中央氣象台今日繼續發布低溫黃色預警和大風藍色預警。監測顯示，今日清晨5時，京津冀、東北地區、華南南部等地部分地區出現6至10℃降溫，廣西西南部、廣東南部沿海局地降幅達12至16℃。

早上氣溫0℃線壓至陝西南部、湖北中部、江西北部、浙江中部一帶，河北、山西、北京、天津、遼寧共30個國家站最低氣溫突破12月歷史極值，山西、河北、遼寧有5個站破建站以來歷史極值。

中央氣象台預料，明日起至周三（20日），會有新一股冷空氣補充南下，自北向南影響中國中東部地區，部分地區氣溫下降4至8℃，遼寧局部地區降溫10℃以上。在貴州至江南等地，周二（19日）前會有頻繁雨雪天氣。

北京方面，今日上午7時48分，南郊觀象台最低氣溫為零下15.5℃，為今冬新低，刷新此前零下15.2℃（1952年12月18日）的紀錄，也是1951年有氣象紀錄以來，12月中旬的第三低。

國家防災減災救災委員會辦公室和應急管理部等部門開會，部署防範應對工作。根據會商，本輪低溫雨雪冰凍災害影響範圍廣、降溫幅度大，具有一定的極端性，對部分地區社會民生影響大。當局已組織約四萬人，鏟冰除雪、搶險救援。

廣東今冬首場降雪 最低溫日子下周才來

內地發今年首個低溫預警 北京-16℃ 部分省市斷電

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

廣東今冬首場降雪 最低溫日子下周才來
2023/12/16
廣東今冬首場降雪 最低溫日子下周才來
北京發暴雪橙色預警 全市中小學今起居家學習
2023/12/13
北京發暴雪橙色預警 全市中小學今起居家學習
內地發今年首個低溫預警 北京-16℃ 部分省市斷電
2023/12/16
內地發今年首個低溫預警 北京-16℃ 部分省市斷電

你可能感興趣

廣東今冬首場降雪 最低溫日子下周才來
17:59 2023/12/16
廣東今冬首場降雪 最低溫日子下周才來
北京發暴雪橙色預警 全市中小學今起居家學習
10:51 2023/12/13
北京發暴雪橙色預警 全市中小學今起居家學習
內地發今年首個低溫預警 北京-16℃ 部分省市斷電
11:58 2023/12/16
內地發今年首個低溫預警 北京-16℃ 部分省市斷電
社會民生 天氣 極端天氣 寒冷天氣 北京 中國

上一篇文章

國家衛健委：呼吸道疾病總診療量呈下降趨勢

下一篇文章

廣東今冬首場降雪 最低溫日子下周才來
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款