30國家監測站錄破紀錄低溫 北京零下15.5℃入冬最凍

內地廣泛地區持續受強寒潮影響，30個國家監測站最低氣溫打破歷來12月的最低紀錄，首都北京今晨氣溫更跌至零下15.5℃，為1951年有記錄以來同期「第三凍」。

中央氣象台今日繼續發布低溫黃色預警和大風藍色預警。監測顯示，今日清晨5時，京津冀、東北地區、華南南部等地部分地區出現6至10℃降溫，廣西西南部、廣東南部沿海局地降幅達12至16℃。

早上氣溫0℃線壓至陝西南部、湖北中部、江西北部、浙江中部一帶，河北、山西、北京、天津、遼寧共30個國家站最低氣溫突破12月歷史極值，山西、河北、遼寧有5個站破建站以來歷史極值。

中央氣象台預料，明日起至周三（20日），會有新一股冷空氣補充南下，自北向南影響中國中東部地區，部分地區氣溫下降4至8℃，遼寧局部地區降溫10℃以上。在貴州至江南等地，周二（19日）前會有頻繁雨雪天氣。

北京方面，今日上午7時48分，南郊觀象台最低氣溫為零下15.5℃，為今冬新低，刷新此前零下15.2℃（1952年12月18日）的紀錄，也是1951年有氣象紀錄以來，12月中旬的第三低。

國家防災減災救災委員會辦公室和應急管理部等部門開會，部署防範應對工作。根據會商，本輪低溫雨雪冰凍災害影響範圍廣、降溫幅度大，具有一定的極端性，對部分地區社會民生影響大。當局已組織約四萬人，鏟冰除雪、搶險救援。

廣東今冬首場降雪 最低溫日子下周才來

內地發今年首個低溫預警 北京-16℃ 部分省市斷電

責任編輯：易燕丹

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