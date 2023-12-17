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澳洲料中國最快明年初撤銷葡萄酒反傾銷稅

國情動向 15:29 2023/12/17

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澳洲政府表示，有信心中國最快會在明年初撤銷對澳洲葡萄酒加徵的反傾銷稅。

中國商務部上月底開始檢視對澳洲葡萄酒加徵的反傾銷徵稅，澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）表示，審視過程有進展，非常有信心在新一年的年初，可獲中國當局取消徵稅。

他説，澳洲的葡萄酒即將進入加工季節，撤銷徵稅對當地酒商來説非常重要。法雷爾又指，相信中國對澳洲龍蝦等產品的貿易壁壘，明年亦可以陸續解除。

澳洲上屆政府在2020年提出調查新冠疫情源頭，令中澳關係惡化，中國之後對澳洲多種商品實施管制，其中在2021年起向葡萄酒加徵反傾銷稅，為期長達5年，稅率自116.2%起跳，最高達218.4%。

澳洲為此向世界貿易組織提出申訴。但隨著澳洲新政府上台，中澳關係逐漸回暖，雙方今年10月宣布已就葡萄酒爭端達成共識，中方重新審視反傾銷關稅；並先後解除澳洲大麥和煤碳的貿易限制，以及撤銷其中三間澳洲屠宰場的貿易禁令。

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中澳貿易回暖 商務部：明起終止對澳洲大麥徵關稅

責任編輯：易燕丹

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