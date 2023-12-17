國家衛健委：呼吸道疾病總診療量呈下降趨勢

國家衛生健康委召開新聞發布會，介紹內地冬季呼吸道疾病防治有關情況，指出近期全國醫療機構門急診呼吸道疾病總診療量整體呈下降趨勢。

國家衛健委新聞發言人米鋒在會上表示，各地積極擴充醫療資源，持續增加相關門急診診室和住院床位。二級醫院、婦幼保健院、中醫醫院、基層醫療衛生機構有效發揮分流作用。據監測，基層發熱門診和診室接診量約佔全國醫療機構發熱門診及診室接診量的44%，有效適應患者的就醫需求。

米鋒指，要持續加強呼吸道疾病診療情況監測和形勢研判，強化醫療資源統籌調配，優化院內服務流程，暢通上下轉診渠道，發揮中醫藥特色優勢，推進「互聯網+」服務，保障群眾診療需求，改善患者就醫體驗。

他又呼籲民眾要科學佩戴口罩，做好個人防護，保持良好的衛生習慣。要繼續加強疫苗接種，預防流感等呼吸道疾病。

中疾控：未發現未知的新病毒和細菌

另外，中國疾控中心傳染病管理處研究員常昭瑞指，新冠病毒變異株JN.1，是BA.2.86的一個亞分支。目前，BA.2.86變異株在內地報告序列中的佔比非常低，但輸入病例的序列佔比自11月以來增加較快，增長趨勢逐漸與全球趨同。

專家研判認為，當前內地新冠病毒感染處於較低流行水平，且BA.2.86及其亞分支佔比很低，目前該變異株在內地的公共衛生風險較低。迄今為止，內地在呼吸道疾病病原體監測方面未發現未知的新病毒和新細菌。

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責任編輯：易燕丹

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