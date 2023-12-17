內地年度十大新詞語出爐 「特種兵式旅遊」上榜

國家語言資源監測與研究中心昨日（16日）發佈2023年度「十大新詞語」，分別是：

生成式人工智能（AI） ：以chatGPT為代表，使用AI 來創作新內容，例如文本、圖片、音樂、音頻和視頻

：以chatGPT為代表，使用AI 來創作新內容，例如文本、圖片、音樂、音頻和視頻 全球文明倡議 ：國家主席習近平今年3月提出，強調堅持文明平等、互鑒、對話、包容、不將自己的價值觀和模式強加於人，不搞意識形態對抗

：國家主席習近平今年3月提出，強調堅持文明平等、互鑒、對話、包容、不將自己的價值觀和模式強加於人，不搞意識形態對抗 村超 ：正式名稱為榕江（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽，是在貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣舉辦的足球賽事

：正式名稱為榕江（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽，是在貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣舉辦的足球賽事 新質生產力 ：2023年9月習近平在黑龍江考察調研期間首次提到的新的詞彙，強調整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力

：2023年9月習近平在黑龍江考察調研期間首次提到的新的詞彙，強調整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力 全國生態日 ：第十四屆全國人大今年稍早將8月15日定為全國生態日

：第十四屆全國人大今年稍早將8月15日定為全國生態日 消費提振年 ：疫情後內地開放第一年，商務部將今年確立為「2023消費提振年」，促消費加快經濟復甦

：疫情後內地開放第一年，商務部將今年確立為「2023消費提振年」，促消費加快經濟復甦 特種兵式旅遊 ：今年年輕人中興起的旅行方式，用較少的錢和時間密集打卡多個景點

：今年年輕人中興起的旅行方式，用較少的錢和時間密集打卡多個景點 顯眼包 ：「顯眼」是很多地方的方言，形容一個人做事想出風頭

：「顯眼」是很多地方的方言，形容一個人做事想出風頭 百模大戰 ：各類「大規模深度學習模型」在應用領域競相發展的態勢

：各類「大規模深度學習模型」在應用領域競相發展的態勢 墨子巡天：墨子巡天望遠鏡口徑2.5米，採用國際先進的主焦光學系統設計和主鏡主動光學矯正技術，可實現三度視場範圍內均勻高像質和極低像場畸變成像，其正式啟用，將顯著提升我國時域天文研究能力

據悉，這些詞語是基於國家語言資源監測語料庫，利用語言信息處理技術結合後期人工確認獲得的，數據規模約15億字次。

一文看懂新冠疫情下湧現的新詞：Covidiot、抄作業……

「穩」當選內地年度漢字 十大新詞有「止暴制亂」

責任編輯：袁瑋婧