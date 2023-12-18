京滬新政落地首個周末：新樓盤到訪量提升50%

北京上海樓市新政落地首個周末，市場人氣有所提升，新樓盤售樓處到訪量以及二手樓帶看量均有增加，不過買方觀望情緒仍較濃厚，且不同項目的售樓處表現並不相同。

《澎湃新聞》報道，從新政落地後首個周末的樓盤表現看，各項目表現不一。上海萬科朗拾花語營銷負責人介紹，該樓盤到訪量一直較高，此前工作日約80至100組，周末單天在兩三百組左右，新政出台後，整體的來訪量差不多提升約50%。

「從認購量來說，新政落地後的這個周末相比之前周末的話，認購量有提升一倍左右。」上述營銷負責人說，「新政出台後，之前猶豫的部分客戶也會入市。特別是一些置換的客戶，新政對二手樓利好的情況下他們更傾向於先來下定。」據了解，該項目於新政落地後單日銷售量20套。

不過，在寶山區的一個新房售樓處，一名銷售人員表示，目前的客流量較新政之前來說並未增加很多，屬於正常階段，前來咨詢的購房者較多，但真正能夠下手購買的還是不算多，有些客戶還在觀望階段。

上海市房地產交易中心網站顯示，新政實施首日（12月15日），上海二手房成交套數662套，上海鍊家研究院的監控數據顯示，11月份上海全市日均成交約470套。以此為基準計算，當日，二手房成交套數較11月日平均高出約40%。上周五（15日），上海新建商品房成交736套，較前一日增加26.2%，高於近一周平均36.3%。

從北京市場的表現來看，新政也帶動部分新樓銷售。據北京市住房和城鄉建設委員會數據顯示，上周六（16日）北京新建商品房成交556套，較前一日增加131套，上漲30.8%。近一周北京新建商品房日均成交428套。16日單日成交高於近一周平均水平29.9%。

有二手房置換客買大20平米

另外，本次樓市政策對普通住宅認定標準作出調整，部分二手樓中介門店的帶看量亦有所提升，以上海徐匯區田林板塊門店為例，新政實行首日單店帶看量為7組，第二天帶看量為6組。單日帶看量較新政前的一至兩組有明顯提升。

寶山區一名中介人員也表示，周末預約看房的客戶較新政之前明顯增多，而且掛牌的賣家也有所增加，大多數賣家在價格方面和同小區同戶型的相比也並未有所漲價，僅有一兩戶賣家對於掛牌價有所上調。截至16日下午，他所在的中介門店就新增約15個掛牌房源。

不過，也有中介人員反映，「看房量較新政前確實有提升，但從首個周末的表現看，沒有我們預期的那麼高，買家賣家都相對理性，整體市場穩中有升。」

在成交量方面，有地產經紀指，此次調整普通住宅標準的同時，二套房的首付比例也有所下調，有利於改善需求入市。「我們有個客戶，新政落地前他置換考慮買450萬（人民幣，下同）左右的房子，新政落地後就重新調整了自己的預算，加到了650萬左右。客戶原本看的都是60平左右的房子，這周六買入的是一套80多平的房子，直接改善了居住需求。」

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責任編輯：易燕丹

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