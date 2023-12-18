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中央財辦：有條件加大力度實施貨幣及財政政策

國情動向 10:33 2023/12/18

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中央財辦就中央經濟工作會議解讀指，明年中國經濟面臨的機遇大於挑戰，有利條件強於不利因素，政策空間仍然較足，中國物價較低，中央政府債務水平不高，有條件加大力度實施貨幣政策和財政政策。

新華社引述中央財辦有關負責人稱，從國內看，經濟大循環存在堵點。主要是有效需求不足，居民消費和企業投資意願不夠強；部分新興行業存在重複布局和內捲式競爭，一些行業產能過剩；社會預期偏弱，企業存在不願投、不敢投現象；風險隱患仍然較多，化解多年積累的房地產、地方債務、金融風險需要一個過程。

負責人並指出，今年增發1萬億元人民幣國債，以及降準降息、減稅降費等政策效應將在明年持續釋放，明年還將出台新措施，增量政策和存量政策形成疊加，有力推動經濟恢復向好。

負責人表示，總的看，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐高質量發展的要素條件不斷集聚增多，要增強信心和底氣。此外，穩是大局和基礎，要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策；進是方向和動力，要有力進取。同時，調整政策和推動改革要穩扎穩打，把握好時度效，不能脫離實際、急於求成。

負責人還提到，經過各方共同努力，房地產防風險、穩市場的政策目標是完全可以實現的；中國吸引外資仍具備諸多有利條件。

多部門談落實中經會部署 發改委研加大調控力度

中經會 | 明年房地產重心：持續防風險 加快構建新發展模式

責任編輯：易燕丹

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