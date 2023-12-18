  • 18°C
香港時間 : 20231218日 (週一) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中企據報轉戰馬來西亞組裝高端芯片 規避美國制裁

經濟脈搏 11:23 2023/12/18

分享：

分享：

路透社引述消息人士報道，越來越多中國半導體設計公司正尋求與馬來西亞公司合作，組裝部分高端芯片，以規避美國擴大對華芯片行業制裁的風險。

消息人士指，由於馬來西亞被認為與中國關係良好，加上投資成本不高、擁有經驗豐富的勞動力和精密的設備，部分中企正尋求在馬來西亞芯片封裝公司組裝圖像處理器（GPU）這類芯片。相關工序僅包含組裝，並不涉及芯片晶圓製程，不違反美國的任何限制。

消息人士透露，中企對先進的芯片封裝服務很感興趣，中國華天科技在馬來西亞的子公司Unisem，以及其他馬來西亞芯片封裝公司接到來自中國客戶的業務和價格查詢正在增加。部分公司合同已達成一致。

Unisem董事長John Chia未就有關消息置評，但表示由於貿易制裁和供應鏈問題，許多中國芯片設計公司來到馬來西亞，在中國以外建立更多的供應來源，以支持他們在國內外的業務。

報道指，雖然芯片封裝服務不受美國出口限制，但這一領域可能需要先進的技術，業界擔心有朝一日可能會成為限制對華出口的目標。

不理芯片禁令 Nvidia稱繼續為中國開發新產品

雷蒙多：與Nvidia討論有限度向中國提供AI芯片（更新版）

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

不再依賴Nvidia 百度據報大手採購華為AI芯片
2023/11/07
不再依賴Nvidia 百度據報大手採購華為AI芯片
荷蘭允許中企安世半導體購芯片初創公司Nowi
2023/11/28
荷蘭允許中企安世半導體購芯片初創公司Nowi
不理芯片禁令 Nvidia稱繼續為中國開發新產品
2023/12/06
不理芯片禁令 Nvidia稱繼續為中國開發新產品
雷蒙多：與Nvidia討論有限度向中國提供AI芯片（更新版）
2023/12/12
雷蒙多：與Nvidia討論有限度向中國提供AI芯片（更新版）

你可能感興趣

不再依賴Nvidia 百度據報大手採購華為AI芯片
16:17 2023/11/07
不再依賴Nvidia 百度據報大手採購華為AI芯片
荷蘭允許中企安世半導體購芯片初創公司Nowi
11:12 2023/11/28
荷蘭允許中企安世半導體購芯片初創公司Nowi
不理芯片禁令 Nvidia稱繼續為中國開發新產品
13:36 2023/12/06
不理芯片禁令 Nvidia稱繼續為中國開發新產品
地緣政治 中國市場 科技戰 人工智能 制裁 處理器 芯片 馬來西亞 美國 中國

上一篇文章

中國世界工廠地位不保？印度越南成日資製造業看好首2位

下一篇文章

京滬新政落地首個周末：新樓盤到訪量提升50%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款