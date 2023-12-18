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中國世界工廠地位不保？印度越南成日資製造業看好首2位

經濟脈搏 13:24 2023/12/18

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地緣緊張局勢促使外資避險情緒升溫，不僅資金外流，供應鏈也逐步轉移出中國，利好東南亞及新興國家。調查顯示，印度和越南超越中國，成為日本製造業開展國外業務最看好的國家首兩位。

《日經中文網》報導，日本國際合作銀行（JBIC）以日本的汽車、電機和電子産業等企業為對象，開展日本製造業國外業務調查。結果顯示，印度連續第二年超越中國，以48.6%成為日本企業最看好的海外市場。看好理由最多的是「當地市場今後的增長性」。

看好中國的日企則佔28.4%，創該項調查啟動以來的歷史新低，並首次被越南超越，排名由去年的第2名下滑到今年的第3名。

JBIC調查部第一負責人板垣慎一指出，印度越來越受期待主要因為「中國投資環境的惡化」等因素，此外印度人口增加及基礎設施的改善也産生了影響。2015年以後，中國曾經是日企最看好或第2看好的市場，但目前出現中美對立及中國經濟減速等不利因素，導致看好程度下滑。

至於今年升至第2名的越南，日企有30.1%看好其市場發展，排名亦從2022年的第4名跳升至第2名。越南在「廉價勞動力」及「優秀人才」等項目備受好評，板垣慎一分析認為，雖然當地員工的工資水平年年上漲，但對勞動成本上升的擔憂還很少。

報導指，今年日本群馬縣、滋賀縣及栃木縣等很多地方政府向越南派出訪問團，隨團的日企大多是製造業。目前在越南已有具體投資計劃的日企，但其佔比仍少於印度和中國。

憂中國經濟放緩 計劃拓展在華業務日企跌至不足三成

不敵電動車競爭 日本車廠在中國面臨去留抉擇

責任編輯：易燕丹

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