俄羅斯總理明起訪華2日 晤習近平與李強

外交部發言人汪文斌宣布，應國務院總理李強邀請，俄羅斯聯邦政府總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）12月19日至20日來華舉行中俄總理第28次定期會晤。

汪文斌指，中俄總理定期會晤是推動落實兩國元首共識和統籌協調雙方各領域務實合作的重要機制，自1996年成立以來每年舉行。本次會晤期間，雙方將就雙邊關係、務實合作以及共同關心的問題深入交換意見。

汪文斌並指，在國家主席習近平和俄羅斯總統普京的戰略引領下，中俄關係維持健康穩定發展。兩國明年將迎來建交75週年並開啟中俄文化年。中國期待透過此次總理定期會晤，深化雙方合作，增進人文與地方交流，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

俄羅斯政府同一時間公布，米舒斯京訪華消息，並指他將與中國國家主席習近平和國務院總理李強會談。雙方將討論進一步發展俄中全面戰略協作夥伴關係。

關注擴大經貿合作

俄政府指出，雙方將特別關注擴大經貿合作，推動各領域大型聯合項目。訪問期間，計劃發表聯合公報並簽署一系列俄中合作文件。

這是米舒斯京時隔七個月再度訪華。今年5月，他亦曾應中李強邀請，對中國進行兩天正式訪問，到訪上海及北京，並在中俄商務論壇上發表講話。他當時與李強會談時表示，俄中關係正處於前所未有的高水平，兩國互相尊重彼此利益，有意共同應對由國際局勢動盪加劇和西方集體非法制裁所帶來的新挑戰。

責任編輯：蒯宇澄

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