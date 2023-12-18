美再對台售武 京：將對參與企業採反制措施

美國宣布新一筆對台軍售，涉及總額約3億美元（約23.4億港元）。中方對此強烈不滿，堅決反對，將對參與企業採取反制措施。

外交部發言人汪文斌批評，美方公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報的規定，再次宣布向台灣出售武器，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

中方已向美方提出嚴正交涉，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整，並將對參與對台售武的有關企業採取反制措施。

汪文斌指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，無論美方向台灣提供多少武器，都阻止不了中國統一的歷史進程，動搖不了中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。中方敦促美方把堅持一個中國政策，不支持「台獨」等承諾落到實處，停止武裝台灣的危險趨勢，停止製造台海緊張因素，停止縱容和支持「台獨」分裂勢力「以武謀獨」。

美國國務院日前批准向台灣出售指揮、控制、通訊、計算機全生命周期支持以及相關設備，價值約3億美元。

美國國防安全合作署（DSCA）表示，軍售案符合《台灣關係法》，有助提升台灣安全並維持區域政治穩定，軍事平衡及經濟進步，符合美國國家、經濟及安全利益。

美國批准3億美元對台軍售 涉戰術系統維護

美國國會通過國防授權法 抗衡中國影響力

責任編輯：易燕丹

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