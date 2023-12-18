美國指中越防務承諾不會阻礙華府深化與河內關係

中美領導人今年先後訪問越南，被視為兩國欲擴大各自在東南亞影響力的行動。在越南宣布與中國加強國防和安全等方面的關係後，一名美國官員表示，美國將繼續與越南密切合作。

路透社引述美國駐河內大使館發言人稱，美國與越南的關係與任何第三國無關，未來美方會同越方一道，繼續在衛生、教育、技術和貿易等各領域密切合作。

國家主席習近平上周訪問越南，與河內政府一致同意要加強兩國關係，構建具有戰略意義的中越命運共同體。雙方發表的聯合聲明還承諾加強安全合作，包括國防工業和物流方面的合作。

美國總統美國總統拜登（Joe Biden）今年9月訪越後，兩國宣布提升至全面戰略夥伴關係。美國也在努力加強與越南的防務合作。

盡管與中國的關係一直較為複雜，但越南努力運用「竹子外交」，試圖在北京與華盛頓之間找到平衡。澳洲國防學院研究越南安全問題的高級專家Carl Thayer表示，越南與中國的這些「理想目標」不太可能影響與華盛頓的防務合作。

前美國駐越南大使館空軍武官Raymond Powell指出，越南的外交聲明與實際的安全關係之間始終有區別，「河內將繼續在安撫北京的政治期望和中國構成的威脅之間尋找安全地帶，尤其是對南中國海的立場。」

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責任編輯：易燕丹

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