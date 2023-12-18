國常會：加大探索力度 加快建設全國統一大市場

中國總理李強周一（18日）主持召開國務院常務會議，會議指出，要加大先行先試探索力度，把有利於全國統一市場建設的各種制度規則立起來，把不利於統一大市場建設的各種障礙掣肘破除掉。

會議要求，要深入開展市場分割、地方保護等問題專項整治，加大典型案例通報力度。

會議還要求，要加快完善市場準入、產權保護和交易、數據信息、社會信用等方面的基礎性制度，積極穩妥推進財稅、統計等重點領域改革。

會議表示，加快建設全國統一大市場是暢通國內大循環，推動構建新發展格局的必然要求，也是釋放內需潛力，鞏固經濟回升向好基礎的重要抓手。

日前召開的中央經濟工作會議上，要求以進促穩、先立後破，把深化重點領域改革放在明年經濟重點工作任務的第三位，其中就包括要加快全國統一大市場建設，著力破除各種形勢的地方保護和市場分割。有效降低全社會物流成本。

會議強調，積極穩妥推進財稅、統計等重點領域改革。近期召開的中央經濟工作會議明確提出，謀劃新一輪財稅體制改革。澎湃新聞引述受訪專家指，全國統一大市場的建設離不開財稅體制方面改革調整，財稅體制改革有助於更好理順中央與地方事權與財權方面關係，進而影響全國統一大市場基礎設施、市場監管執法等方面的建設等。

多部門談落實中經會部署 發改委研加大調控力度

官媒解讀中經會：明年就業總量壓力和結構性矛盾並存

責任編輯：袁瑋婧