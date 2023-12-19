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甘肅臨夏6.2級地震已致百餘人死 近600人受傷（更新版）

社會熱點 15:00 2023/12/19

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昨晚（18日）23時59分，甘肅臨夏州積石山縣（北緯35.70度，東經102.79度）發生6.2級地震，當地居民稱晃動持續近40秒。截至今日（19日）早上，地震已造成甘肅至少105人死亡近400人傷。青海則有13人遇難，182人受傷，20人失聯。

內媒引述臨夏市教育局稱，臨夏全市中小學上午停課，下午是否停課還未確定。

餘震多且海拔高、氣溫低 部分水電設施受損

今日（19日）凌晨30分許，家住積石山縣縣城的張女士稱，她們剛撤離到空曠地方，周圍看著狀況還好，縣城電力正常，室外氣溫零下十幾度。張女士說，她家住在10樓，地震時她已睡下，晃動持續大概40秒左右。她和家人下樓撤離到空曠的地方後，又發生餘震。

位於震中的柳溝鄉的一位居民稱，地震發生後，他們已被轉移到空曠地帶，周圍有多處房屋倒塌，大家正展開自救。因為氣溫低，目前一家人聚集在車上取暖。

截至12月19日00時48分，共記錄到餘震32次，最大震級4.0級，其中3.0-3.9級3次，4.0-4.9級1次。

目前，積石山縣氣溫低，在-10℃以下，今天最高氣溫0℃，天氣晴，夜間最低氣溫-17℃。

習近平指示要全力開展搜救

新華社報道稱，習近平指示要全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。災區地處高海拔區域，天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，防范發生次生災害。要盡快組織調撥搶險救援物資，搶修受損的電力、通訊、交通、供暖等基礎設施，妥善安置受災群眾，保障群眾基本生活，並做好遇難者家屬安撫等工作。

國務院總理李強作出批示，要求全力組織搶險救援、搜救被困人員並救治傷員，盡最大努力減少傷亡。當前正值冬季，要抓緊核實災情，盡快搶修受損基礎設施，妥善做好受災群眾轉移安置工作，及時發布信息，維護災區社會穩定。要加強震情監測，防范各類次生災害，切實保障群眾生命財產安全。

根據習近平指示和李強要求，國務院已派出工作組趕赴災區指導救援處置等工作。甘肅、青海已組織力量開展搶險救援，並緊急調撥帳篷、折疊床、棉被等救災物資運抵災區，全力做好受災群眾救助。目前抗震救災各項工作正在緊張有序進行。

責任編輯：尹航

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