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甘肅地震 | 男子由16樓飛奔至地面 零下12度室外避險

社會熱點 10:28 2023/12/19

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甘肅地震 | 男子由16樓飛奔至地面 零下12度室外避險

昨晚（18日）23時59分，甘肅臨夏州積石山縣（北緯35.70度，東經102.79度）發生6.2級地震，之後有多次餘震。親歷者秦先生從16樓的居所中跑下樓，帶著家人開車找尋空曠處避險。當地氣溫寒冷，在零下12度左右。

據內媒報道，19日凌晨2時，家住積石山縣縣城的秦先生說，他家住16樓，震感非常強烈，形容地震發生瞬間像海浪翻湧後自己被拋了起來。秦先生第一時間喊醒家人，從16樓一口氣跑下樓。幸運的是秦先生與家人沒有受傷，「今天晚上有驚無險，到現在還有點心驚膽戰。」

秦先生說，現在當地室外氣溫在零下12攝氏度左右，他帶著家人開著車找尋空曠的平地避險，他們跑出來時穿上羽絨服，還有人披著被子，光著上半身就出了門。秦先生預計，下半夜他和家人大概率在車裡待著，「找到空地我們也睡不著。」

震中柳溝鄉的柳溝村村民趙先生說，地震發生時，他們已睡著，被搖醒後就趕緊撤離到室外。趙先生家的房屋裂了一條縫，據他了解，附近有房屋發生倒塌和人員受傷情況，「目前還沒有安置的地點，我們現在在車上找比較安全的地方。」

據央視新聞報道，震中所在的積石山縣城周邊部分平房倒塌，大河家鎮有3個村部分房屋倒塌和人員被困受傷，柳溝鄉發生火災一起，消防救援力量正在趕赴途中。

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責任編輯：尹航

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