中俄總理會晤：願共同維護能源安全 產業鏈穩定（第二版）

國務院總理李強今日在北京與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）共同主持中俄總理第28次定期會晤。雙方一致認為，要拓展雙邊貿易往來及農業合作，共同維護兩國能源安全，加強互聯互通，增進人員交流和地方合作，保障產業鏈供應鏈安全穩定。

李強稱，中俄關係持續高水平運行，中方願同俄方以明年兩國建交75周年為契機，推動中俄關係實現新的更大發展，給世界注入更多穩定性和正能量。

雙方一致認為，當前中俄兩國都致力於發展振興，雙方要進一步提升中俄關係發展的內生動力。

簽署中俄「反壟斷領域諒解備忘錄」

會晤後，兩國總理簽署中俄總理定期會晤聯合公報，並共同見證簽署多項雙邊合作文件。其中，國家市場監督管理總局局長羅文與俄羅斯聯邦反壟斷局局長沙斯科斯基在北京共同簽署中俄「反壟斷領域諒解備忘錄」。

根據該諒解備忘錄，中俄雙方將開展反壟斷、反不正當競爭和廣告領域的交流合作。

米舒斯京今早抵達北京進行工作訪問。中國外交部副部長孫衛東、中國駐俄羅斯大使張漢暉和俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫到機場迎接。

根據行程安排，米舒斯京今日與李強會面後，明日（20日）將獲國家主席習近平接見。

俄羅斯政府新聞處此前通報稱，俄方計劃在本次接觸討論發展俄中全面夥伴關係和戰略協作關係事宜。俄方將重點討論擴大經貿合作，推動各領域的大型合作項目。

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責任編輯：易燕丹

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