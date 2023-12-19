俄總理今抵北京晤李強 加強中俄經貿等領域合作

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）抵達北京，展開年內第二次訪華行程。俄方表示，他稍後將與國務院總理李強舉行年度政府間磋商，重點討論擴大中俄經貿合作。

俄羅斯衛星通訊社報道，米舒斯京抵達北京進行工作訪問。中國外交部副部長孫衛東、中國駐俄羅斯大使張漢暉和俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫到機場迎接。

根據行程安排，米舒斯京今日會與李強舉行年度政府間磋商，這是兩人今年第三次會面，屆時中俄多位副總理和部長將會參加。米舒斯京明日（20日）將獲國家主席習近平接見。

俄羅斯政府新聞處此前通報稱，俄方計劃在本次接觸討論發展俄中全面夥伴關係和戰略協作關係事宜。俄方將重點討論擴大經貿合作，推動各領域的大型合作項目。俄政府還計劃通過一項聯合公報並簽署一系列俄中文件。

據悉，雙方重點將放在合作、人道主義和區域間交流上，加強俄羅斯和中國之間的經濟聯繫旨在提高兩國免受美國影響的獨立性。與此同時，兩國政府的工作將建立在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）聲明的框架內，即莫斯科和北京是朋友，不反對任何人，只為各自利益。中俄談判議程將包括擴大貿易額、軍事技術合作、教育和青年政策等問題。

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責任編輯：易燕丹

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