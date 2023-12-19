俄總理晤李強：要將俄中經貿投資提至更高水平（第二版）

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）抵達北京，展開年內第二次訪華行程，今日與中國國務院總理李強舉行中俄總理第28次定期會晤。米舒斯京在會上表示，俄中全面戰略協作夥伴關係處於歷史最高水平，並在繼續蓬勃發展。他提出，要通過多元化貿易結構，確保雙邊貿易達到新水平的任務。

俄通社報道，米舒斯京表示，俄中兩國政府正在努力落實兩國元首確定的戰略目標，兩國總理定期會晤機制在這方面發揮了重要作用，五個副總理級的政府間委員會的工作確保了該機制運行。

就經貿合作，他指出，最主要的是將俄中的經貿、投資合作提升到更高水平，並通過多元化貿易結構，確保雙邊貿易達到高質量的新水平。

他並指出，俄羅斯和中國持續擴大本幣在相互結算中的比例，兩國今年實際上完全擺脫了對第三國貨幣的使用。

他還提到了今年5月在上海舉行的俄中商務論壇，以及7月在葉卡捷琳堡國際創新工業展期間恢復舉辦的第七屆俄中博覽會，強調這為商業公司在俄羅斯和中國市場的運營創造舒適的條件，兩國正在加強商業聯繫。

米舒斯京早前抵達北京進行工作訪問。中國外交部副部長孫衛東、中國駐俄羅斯大使張漢暉和俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫到機場迎接。

根據行程安排，米舒斯京今日與李強會面後，明日（20日）將獲國家主席習近平接見。

俄羅斯政府新聞處此前通報稱，俄方計劃在本次接觸討論發展俄中全面夥伴關係和戰略協作關係事宜。俄方將重點討論擴大經貿合作，推動各領域的大型合作項目。俄政府還計劃通過一項聯合公報並簽署一系列俄中文件。

據悉，雙方重點將放在合作、人道主義和區域間交流上，加強俄羅斯和中國之間的經濟聯繫旨在提高兩國免受美國影響的獨立性。與此同時，兩國政府的工作將建立在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）聲明的框架內，即莫斯科和北京是朋友，不反對任何人，只為各自利益。中俄談判議程將包括擴大貿易額、軍事技術合作、教育和青年政策等問題。

中俄貿易總額首次突破2000億美元

俄羅斯總理明起訪華2日 晤習近平與李強

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁