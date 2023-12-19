發改委：為應對各類風險挑戰備足政策工具

▲ 發改委：支持新動能成長壯大 推動傳統產業轉型升級

國家發改委新聞發言人李超表示，明年將密切跟蹤經濟運行變化，加強形勢分析和政策研究，加大宏觀調控力度；同時，做好政策預研儲備，為應對各類風險挑戰備足政策工具。她還指，有條件、有能力圓滿完成全年經濟社會發展主要預期目標。

支持新動能成長壯大 推動傳統產業轉型升級

李超今日（19日）在發改委記者會上說，將結合職能，不折不扣貫徹落實中央經濟工作會議作出的重大部署，推動中國經濟持續回升向好。

一是堅持目標導向，努力實現全年經濟社會發展主要預期目標。堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，圍繞明年經濟社會發展主要預期目標，結合「十四五」規劃中期評估，密切跟蹤經濟運行變化，加強形勢分析和政策研究，加大宏觀調控力度。同時，做好政策預研儲備，為應對各類風險挑戰備足政策工具。

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二是突出問題導向，著力打通制約經濟循環的卡點堵點。統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，把兩者有機結合起來，以科技創新引領現代化產業體系建設，支持新動能成長壯大，推動傳統產業轉型升級，夯實數字經濟發展基礎；進一步提高投資效率和有效性，推動消費穩定增長，增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環質量和水平。

統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，全面推進鄉村振興，把農業轉移人口市民化擺到更加突出位置，推動城鄉融合發展。統籌高質量發展和高水平安全，扭住高質量發展不動搖，加強重點領域安全能力建設，持續有效防范化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。

預計明年CPI將溫和回升

三是強化綜合統籌，確保黨中央各項部署落地見效。加強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等各領域政策統籌協調配合，強化宏觀政策取向一致性。持續深化改革開放，不斷完善落實「兩個毫不動搖」的體制機制，深化國資國企改革，促進民營經濟發展壯大；進一步吸引和利用外資，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，抓好支持高質量共建「一帶一路」八項行動落實落地。統籌實施區域、雙碳等重大戰略，落實年度重點工作任務。強化清單化閉環式抓落實，明確問題清單、責任清單、任務清單等，明確年度目標和實施進度要求，及時開展「回頭看」，高質量完成各項任務。

對於中國經濟，李超表示，總的看，隨著經濟動能持續恢復、各項政策接續推出、政策效應逐步顯現，有條件、有能力統籌推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，圓滿完成全年經濟社會發展主要預期目標。

李超並表示，今年居民消費價格指數（CPI）整體低位運行，隨著輸入性、週期性、季節性等因素有所改變，基數效應逐步減弱，商品服務需求持續恢復，預計明年CPI將溫和回升。

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責任編輯：尹航

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