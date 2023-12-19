美議員促停止向大疆發零部件出口許可證

美國15名共和黨議員以國家安全為由，要求五角大樓阻止向中國無人機製造商大疆（DJI）發放美國零部件出口許可證。

路透社報道，議員在致美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的信中稱，最近拆解一架大疆無人機，發現當中有美國製造的零部件，這表明政府批准向該公司簽發出口許可證。

他們表示，國防部不應建議批准發放會提升大疆能力的美國技術出口管制許可證。美國的對手正在使用包含美國尖端技術的大疆無人機，損害美國的國家安全利益。

大疆表示，信件歪曲事實和虛假陳述。公司強烈否認針對大疆的任何有關人權的指控，並指大疆無人機在數據安全方面處於領先地位。

中國駐華盛頓大使館稱，希望美方摒棄冷戰思維和零和博弈理念，停止泛化國家安全概念，停止炒作中國威脅論和無端打壓中國企業。

美國商務部於2020年12月將全球最大無人機製造商大疆列入出口管制清單，稱該公司參與對中國維吾爾少數民族的壓迫，並協助中國軍方。上月底，美國眾議院11名議員去信拜登（Joe Biden）政府，要求調查並可能制裁中國無人機製造商道通智能（Autel Robotics），指該公司可能威脅美國安全。

美跨黨派眾議員去信拜登政府 促查中國無人機企業

美眾院委員會擬提法案 禁政府採購中國無人機

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁