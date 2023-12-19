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何立峰：願與俄方保持雙邊貿易投資良好勢頭

國情動向 12:50 2023/12/19

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國務院副總理、中俄總理定期會晤委員會中方主席何立峰，同俄羅斯副總理、委員會俄方主席切爾內申科，昨日在北京共同主持中俄總理定期會晤委員會第27次會議。雙方圍繞經貿、工業、農業、科技、交通、金融等領域合作進行深入溝通交流，達成一系列互利共贏的成果和共識。

何立峰指出，中俄經濟互補性強，利益深度交融。今年以來，在兩國元首的戰略引領下，各層級交流更趨活躍，貿易合作成果豐碩，戰略性大項目穩步實施，互聯互通加快推進，金融、產能、科技、通信、海關、環保、城建等領域合作富有成效，展現出蓬勃的生機和活力。

中方願同俄方一道，進一步落實好兩國領導人達成的重要共識，深入謀劃好下一步合作重點，為中俄總理第28次定期會晤認真做好準備。要把準合作方向，加強統籌協調，保持雙邊貿易投資的良好勢頭。推進重點項目實施，積極拓展合作領域。及時有效解決合作中遇到的困難和問題，創造更好合作環境。進一步完善委員會機制建設，提升工作效能，推動合作不斷取得新成果。

切爾內申科表示，俄方願同中方保持密切溝通，推動俄中務實合作不斷向前發展。

俄總理今抵北京晤李強 加強中俄經貿等領域合作

中俄貿易總額首次突破2000億美元

責任編輯：易燕丹

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