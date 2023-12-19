甘肅地震 | 遇低溫救援難 黃金72小時恐縮短

甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，逾百人遇難。專家初步分析，本次地震屬逆衝型破裂。由於正值寒冬，被困人員將面臨更大的風險，救援時間恐較黃金72小時短。

中國地震台網中心組織專家對甘肅積石山附近地震活動進行研究分析，此次地震位於甘東南地區，距離最近的斷層拉脊山北緣斷裂約3公里。初步震源機制解結果顯示，此次地震為逆衝型破裂。

甘肅臨夏6.2級地震已致百餘人死 習近平指示全力搜救

甘東南活動構造區位於中國南北地震帶北部，是青藏高原東北緣的一個重要組成區域。受歐亞板塊與印度板塊的長期擠壓作用，該區構造活動強烈，發育著東昆侖斷裂、西秦嶺北緣斷裂、臨潭—宕昌斷裂、光蓋山—迭山斷裂、迭部—白龍江斷裂、塔藏斷裂、岷江斷裂、雪山斷裂、虎牙斷裂等多條深大斷裂。

此次地震震中附近200公里範圍內，1900年以來共發生6級以上3次，均為孤立型或主震-餘震型地震。截至今日凌晨4時，共記錄到3級及以上餘震9次，其中3至3.9級地震7次，4級以上地震2次，最大為零時59分發生的4.1級地震。

根據歷史地震、地震序列衰減特徵、地震前兆資料綜合會商結果初步判斷，此次地震為主震-餘震型地震，餘震衰減基本正常。地震部門正在進一步密切跟蹤研判。

房屋抗震性能差致嚴重損失

負責此次地震社會應急救援協調工作的甘肅厚天災害救援中心分隊長汪多表示，此次救援最大的難度在於當地的低溫天氣，西北冬季溫差大，目前最低溫在零下十幾度，被困人員將面臨更大的風險，「加上地震發生在凌晨，很多人來不及躲避，一夜過去情況很難預料。」

對救援人員來說，除了做好御寒工作，還需要加快救援速度。汪多說，地震普遍的黃金救援時間是72小時，但此次地震這個時間將會縮短。另外，積石山當地多土木磚混和木質結構的房屋，其房屋抗震性能較差，這也導致損失更嚴重。

據中國新聞周刊消息，災區現場救援力量充足，但是生活物資，食物，帳篷，衣物，大型救援設備和發電設備仍然急缺。目前甘肅本地社會力量協調機制已經啟動，考慮到救援窗口期比較短，暫時未有對外地隊伍前往支持的需求。

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責任編輯：易燕丹

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