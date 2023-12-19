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甘肅地震 | 震前有先兆？網傳積石山縣大群烏鴉盤旋駐足

社會熱點 15:17 2023/12/19

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甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，造成重大傷亡。網傳地震前，積石山縣居民發現大量烏鴉聚集在城區低空，認為是「地震的前兆」、「地震異象」。但專家指出，兩者沒有必然關聯。

網傳影片顯示，積石山縣街頭昨（18日）晚突然出現大量疑似烏鴉的鳥類站滿一整排電線，且朝向同一個方向飛，畫面中黑壓壓的一片，來往的人車都忍不住探頭觀看。

影片引發廣泛關注和討論。有人說烏鴉聚集是地震發生的徵兆，有人則認為這是正常現像，「晚上城裡比山區暖和，烏鴉只是來避寒」。

央廣網引述中國地質科學院研究員蘇德辰指，因為城區有熱島效應，相對暖和，所以每到冬天，烏鴉就比較喜歡飛到城裡聚集。他舉例稱，以前在中國地質大學上學時，學校周邊一到冬天就會有大量烏鴉出現，牠們晚上飛過來取暖，白天再飛走，四散到其他地方去覓食。「這是烏鴉的生活習性。當然，地震發生時，烏鴉也會受到驚擾，四散而逃。」

儘管一直以來就有地震發生時動物出現反常反應的報道，不過蘇德辰指出，從科學角度而言，到現在為止，還不能建立起動物反常反應與地震之間存在必然聯繫，因此並不能說烏鴉的聚集是此次地震發生的徵兆。

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責任編輯：易燕丹

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