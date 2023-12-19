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小馬可斯指菲中關係走錯方向 京：近期南海事態責任在菲方

國情動向 17:13 2023/12/19

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菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）表示，菲中關係走錯了方向。在北京，外交部回應指，近期南海事態責任在菲方，中方願通過對話協商妥管分歧。

外交部發言人汪文斌表示，近期中菲在南海發生了一些事態，完全是菲律賓蓄意侵權挑釁，製造事端，責任在菲方。中方堅定維護自身領土主權和海洋權益，同時主張，海上分歧不是中菲關係的全部。

汪文斌說，中方願同菲方通過對話協商，妥善管控分歧，不會關上同菲方對話接觸的大門，希望菲方把對話協商妥處分歧的承諾落到實處，同中方一道致力於雙邊關係健康穩定發展，維護地區和平穩定。

據菲律賓媒體報道，小馬可斯指，菲律賓一直透過傳統的外交方式與中國打交道，惟進展甚微，兩國之間的外交努力正「朝著糟糕的方向發展」。他認為，菲方是時候改變做法，在南海問題上需要範式轉移（paradigm shift），並重申希望避免暴力衝突，將繼續與合作夥伴協商，就南海問題達成共同立場。

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責任編輯：易燕丹

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