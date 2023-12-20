▲ 美國將13間中企列入未經核實清單 中國使館：做法不公平

美國政府周二（19日）發布公告稱，已將13間中國企業列入「未經核實清單」（Unverified List）。中方批美泛化國家安全概念，對特定的中國公司採取歧視性和不公平的做法。

新列入未經核實清單的公司包括：北京盛博協同科技有限責任公司、貝萊勝電子（廈門）有限公司、富聯精密電子（天津）有限公司、南寧富聯富桂精密工業有限公司、深圳博智通達科技有限公司、深圳嘉立創科技發展有限公司、深圳金格朗科技有限公司和西安儀爾達科技有限公司等。

當美國出口管制官員無法完成實地檢查以確定這些公司是否可以被信賴地接收美國原產技術和其他商品時，這些公司就會被列入「未經核實清單」。美國對中國公司進行檢查需要中國商務部的批准。

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根據拜登政府的政策，如果某國政府阻止美國官員對未經核實清單上的公司進行實地檢查，華盛頓將在60天後啟動程序，將有關公司列入實體清單。實體清單是一份限制性更強的出口管制清單。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇發表聲明說，美國一直在泛化國家安全概念，對特定的中國公司採取歧視性和不公平的做法，並將經貿問題政治化和武器化，將中國公司列入「未經核實清單」是又一個例證。

責任編輯：尹航

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