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甘肅地震 | 增至131死980傷 救援行動已基本結束

社會熱點 11:15 2023/12/20

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甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，造成至少131人死亡，980人受傷，超過21萬間房屋損毀。災區救援行動已基本結束，抗震救災指揮部的工作重點將轉為傷員救治和受災群眾生活安置，確保群眾生命和財產安全。

甘肅省抗震救災指揮部舉行記者會，通報本次地震已造成甘肅113人死亡，782人受傷，受傷人員已全部收治到醫院；目前共臨時避險轉移安置20,457戶87,076人。青海省就有18人死亡，198人受傷，另有16人失聯。

甘肅大河家鎮大河村受災較嚴重，第一批救災物資昨日凌晨4時運抵，村內的臨時安置點已經設置102頂帳篷，臨時安置900多人。有村民表示，晚餐有燴菜、牛肉面、米飯、粥等，「如果想吃什麼去排隊領取就行。」

當地夜間最低氣溫跌至零下14度，消防部門挨個帳篷檢查，確保每個帳篷都有火爐、棉被、棉子。安置點還設置野外流動醫院，甘肅省人民醫院35名醫護人員已緊急趕到這裡，開展巡診工作。

張國清到甘肅指導救災

國務院副總理張國清率領國務院工作組，趕赴災區指導抗震救災工作，並到臨時安置點和醫院等慰問災民、探望傷者。他之後主持召開會議，傳達國家主席習近平重要指示精神和國務院總理李強總理批示要求，研究部署下一步抗震救災工作。

張國清強調，要堅持把救人放在第一位，積極克服高原高寒等不利條件，盡最大努力搶救生命、減少傷殘；並要嚴密監測餘震和次生衍生災害，對砂湧、山體滑坡、水庫大壩震損、隧道橋梁坍塌等重大隱患進行排查，嚴防發生次生災害和新的人員傷亡。

甘肅地震 | 男子由16樓飛奔至地面 零下12度室外避險

甘肅地震 | 震前有先兆？網傳積石山縣大群烏鴉盤旋駐足

責任編輯：易燕丹

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