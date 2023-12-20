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習近平晤米舒斯京：要共同維護產供鏈安全穩定

國情動向 11:51 2023/12/20

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國家主席習近平會見俄羅斯總理米舒斯京。

國家主席習近平今日上午在人民大會堂會見俄羅斯總理米舒斯京，他表示，中俄雙方要充分發揮政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通優勢，不斷豐富合作內涵，深化經貿、能源、互聯互通等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。

習近平指出，今年前11個月，中俄雙邊貿易提前實現他同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）共同制定的年貿易額2000億美元目標，展現出兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景。

中俄已提前實現貿易額目標

維護好、發展好中俄關係，是雙方基於兩國人民根本利益作出的戰略選擇。中方支持俄羅斯人民走自主選擇的發展道路，願同俄方以明年中俄建交75周年為新起點，不斷放大兩國高水平政治關係的積極效應，在全面推進各自經濟社會發展、實現民族復興的進程中繼續攜手前行。

習近平強調，中國經濟韌性強、潛力大、回旋餘地廣、長期向好的基本面沒有改變。中國堅定推動高質量發展，推進高水平對外開放，將為包括俄羅斯在內的各國發展提供新機遇。雙方要辦好明後兩年中俄文化年，多設計、多開展豐富多彩的人文交流活動，夯實兩國世代友好的社會和民意基礎。

米舒斯京表示，俄方願同中方認真落實兩國元首達成的各項重要共識。俄方對兩國雙邊務實合作穩健增長感到滿意，願同中方進一步挖掘潛力，拓展經貿、能源、互聯互通等領域合作，辦好文化年，鞏固兩國人民世代友好。

米舒斯京還就甘肅地震向習近平轉達俄羅斯政府和人民的慰問，表示俄方願根據中方需要提供救援幫助。習近平對此表示感謝，指出甘肅和青海發生地震後，普京和很多外國領導人都發來慰問電。「我們正在全力組織開展救援，盡最大努力保護人民群眾的生命財產安全。」

駐俄大使：中俄正常能源貿易不受第三方干擾

中國駐俄羅斯大使張漢暉表示，中俄正常能源貿易不會受第三方干擾。在貿易基礎上，中方一直希擴大能源行業全產業鏈合作，中國企業願與俄羅斯石油公司等企業共同尋找新的投資機遇。

張漢暉並稱，「西伯利亞力量2號」管道對深化中俄兩國能源合作至關重要。目前雙方企業正就項目技術、商務、合作模式等一系列問題積極開展商談；期待俄方與中方相向而行，推動項目盡早取得實質性進展。

他說，在兩國元首的示範和帶動下，隨着雙方各領域合作全面深入推進，明年中俄各層級交往將更加密集和頻繁。可以預見，兩國元首將繼續以各種方式保持密切溝通。沒有勢力可以撼動中俄組合。

據了解，今年1至11月，中俄兩國貿易額已達2181億美元，提前實現兩國元首提出的2000億美元貿易目標。中國成為俄最主要的車輛進口來源國，數量和金額均大幅增長，俄亦成為中國第一大汽車出口目的地國。

何立峰：願與俄方保持雙邊貿易投資良好勢頭

中俄總理會晤：願共同維護能源安全 產業鏈穩定（第二版）

責任編輯：易燕丹

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