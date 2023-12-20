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內地評選年度字：中國「振」國際「危」

社會熱點 12:14 2023/12/20

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內地年度字詞出爐：「振」「高質量發展」

國家語言資源監測與研究中心、商務印書館等單位聯合主辦的「漢語盤點2023」揭曉儀式在北京舉行。年度國內字、國內詞分別為「振」和「高質量發展」，國際字、國際詞分別為「危」和「ChatGPT」。

央視報道稱，「振」和「高質量發展」當選國內字詞。

——長路有險夷，無論是國家還是個體，面對挑戰時不失本心、遭遇風雨時行之不輟，進一寸有一寸的歡喜，當得起一個「振」字。

高質量發展——曾經，我們執著於「有沒有」「大不大」「足不足」；現在，我們關注「好不好」「優不優」「美不美」。高質量發展，是立足於中國式現代化建設全局的戰略選擇。

國際方面，「危」和「ChatGPT」當選國際字詞。2023年的世界，戰爭升級，科技創新。巴以衝突再次爆發，無數人籠罩在陰霾之下，推動和談才是恢復安寧的正確道路。日本不顧反對排放核污染水，海洋生態安全受到威脅。芯片研發體現國家高端製造能力，科技力量強弱必將影響全局。ChatGPT不斷迭代升級，是危機還是機遇需要時間驗證。

——當今世界，在危機中育新機，以對話彌合分歧、以合作化解爭端，才能營造公道正義、共建共享的安全格局。

ChatGPT——人類啟動了人工智能，卻結束不了人工智能；人類創造了ChatGPT，卻又時刻戰戰兢兢於被ChatGPT所控制。如何掌握主動權，人類還需繼續思考。

內地LPR收官持穩 淨息差困局下銀行缺調降動力

責任編輯：尹航

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