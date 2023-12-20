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甘肅地震 | 地震引發罕見砂湧 青海兩村被埋20人失蹤

社會熱點 13:39 2023/12/20

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青海海東民和縣，與甘肅積石山縣接壤。地震發生後不久，民和縣中川鄉的金田村和草灘村，由地震引發砂湧現象，大量房屋被淤泥包圍、衝毀，20名群眾失蹤。

據央視新聞、海東日報報道，19日早上5時左右，金田村村口形成了砂湧，不少房屋倒塌，部分房屋、畜舍遭到砂湧掩埋，地上滿布又濕又黏稠的淤泥。因為天氣寒冷，砂湧處於半凍結狀態，救援人員攜帶照明等設備及時進行搶險救援，一邊用挖掘機清理淤泥，一邊用石塊、木柴等在砂湧中鋪出一條救生通道。

中國地震台網中心高級工程師韓顏顏解釋，在強震發生之後，由於地殼的震動，地下深處的含水沙土會進行一種強烈液化的現象，這種液化的沙層，會沿著一定的通道，受到擠壓，就會直接達到地表，形成我們看到的「砂湧現象」。

他説，擠壓變形的過程中，地下可能會存在比較多的含水層。在擠壓過程中就會出現砂湧，這跟地下含水層的含水量有關，也跟擠壓變形的程度有關，因此可能會出現有多有少的現像。砂湧比較多，不一定代表著後續可能來大地震；不發生砂湧，也不代表後面就安全；這個沒有直接關係，只是一次正常的現像。

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責任編輯：易燕丹

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