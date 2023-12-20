大灣區 | 廣東公布5大都市規劃 東莞惠州全域納入深圳都市圈

廣東省政府印發廣州、深圳、珠江口西岸、汕潮揭、湛茂五大都市圈發展規劃。其中，深圳都市圈由深圳、東莞、惠州全域和深汕特別合作區組成，都市圈面積約16273平方公里。

東莞、惠州作為深圳都市圈副中心

《深圳都市圈發展規劃》指出，增強深圳中心城市核心競爭力和輻射帶動能力，加快提升東莞、惠州副中心發展能級，高水平建設深汕特別合作區增長極，形成「一主兩副一極四軸」的都市圈總體發展佈局，實現中心引領、軸帶支撐、協同聯動。

深圳主中心：全力建設中國特色社會主義先行示範區，強化全國性經濟中心城市功能，加快建設以深圳為主陣地的大灣區綜合性國家科學中心，培育壯大戰略性新興產業，發展現代服務業，構建具有國際競爭力的現代產業體系。

打造國際性綜合交通樞紐，建設以海港、空港為樞紐，高鐵、城軌、高速公路為骨架，高效銜接國際國內的綜合立體交通運輸體系。

提升現代化國際化城市水平，對標創建國際消費中心城市建設，打造前海深港現代服務業合作區、河套深港科技創新合作區深圳園區、沙頭角深港國際消費合作區等重大平台，加快構建與國際接軌的開放型經濟新體制。

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東莞副中心：立足「科技創新＋先進製造」的城市定位，持續增強高質量發展動能，全面提升綜合實力，增強經濟發展活力和韌性，加快建設大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區，打造中心城區、松山湖、濱海灣新區「三位一體」都市核心區，推動松山湖科學城、濱海灣新區、水鄉功能區、銀瓶合作創新區四大戰略平台建設，打造具有全球影響力的創新高地、聯接國內國際雙循環的重要節點城市、以科技創新為引領的先進製造之都。

惠州副中心：全面提升城市綜合競爭力，加快創新型城市建設，培育壯大石化、能源、新材料、高端電子信息、生命科學等支柱產業，建設世界級綠色石化產業高地，打造粵港澳大灣區（廣東）清潔能源中心，推進大亞灣經開區、仲愷高新區、中韓（惠州）產業園、環大亞灣新區、潼湖生態智慧區、惠州新材料產業園、稔平半島能源科技島等重大平台建設，打造廣東高質量發展新增長極，建設更加幸福國內一流城市。

深汕特別合作區增長極：創新建設區域協調發展合作範例，高水平推進深汕特別合作區規劃建設，完善深汕特別合作區城市功能，發展戰略性新興產業和先進製造業，集聚和傳遞粵港澳大灣區經濟能級，努力把合作區打造為重大產業項目承載地、新引進重大項目目的地和區域高質量發展孵化器、驅動器。

此外，還有深莞穗發展軸、深莞惠河（河源）發展軸、深惠汕發展軸、與珠江口西岸都市圈協同發展軸。

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責任編輯：尹航

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