甘肅地震 | 網民呻7部iPhone均無預警 客服這樣回應

甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，有網民反映7部iPhone均未及時收到地震預警通知。對此，蘋果官方客服回覆稱，此類功能需當地有關部門提供探測信息。

蘋果客服指，地震預警需要和當地政府申請，有關部門提供信息，單憑（蘋果）手機不具備探測到地震的功能。建議暫時下載第三方預警APP，後續系統工程師會收集客戶需求，有這個需求的話後續工程部會去研究這些功能。

甘肅地震發生後，蘋果中國區應用商店內，多款地震預警App登上免費App排行榜前三名。其中排首位的是成都高新減災研究所的「地震預警」APP，該機構也是多款國產安卓手機的合作方。

蘋果無地震預警非首次被詬病

據《澎湃新聞》報道，早於今年8月6日，山東德州發生地震發生後，「蘋果地震預警」相關話題曾登頂微博熱搜，用戶紛紛質疑為何手機越賣越貴，卻沒有地震預警這般重要的功能。

一位蘋果客服指，將iPhone更新到最新版本後，在「通知」一欄最底部開啟「政府警報」，當用戶所在的國家或地區政府發布警報時，用戶便會收到警報聲。不過，內地iPhone「通知」一欄底部並無「政府警報」選項。

另一位蘋果客服則表示，「iPhone是有這個功能（地震警報）的，但有些國家和地區不適用，如果不提供震源地址給我們，我們就沒有辦法，用戶可以下載第三方APP使用。 」三星手機方面也回應稱，「需要下載第三方App來使用此功能」。而國產主流手機均可在「設置」中啟用地震預警。

據了解，2021年6月，中國首個手機地震監測預警網上線啟用，可通過千萬乃至億級手機的接入，能夠將地震預警能力延伸到傳統地震預警網未覆蓋的區域，實現「有人的地方，就有地震預警能力」，挽救更多生命。

當時，中國地震局地震預警技術研究成都中心主任、地震預警四川省重點實驗室主任、成都高新減災研究所所長王暾介紹，手機地震監測預警網的基本原理，與傳統地震監測預警網相同，「與傳統地震預警網不同的是，手機地震監測預警網只是用手機內置的傳感器取代了傳統地震預警監測儀，且手機是移動的。」

從2021年披露的數據來看，當時國內四大品牌手機廠家（小米、vivo、OPPO、華為）都內置了地震預警功能到手機操作系統中，使中國約6億手機內置了地震預警功能。

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責任編輯：易燕丹

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