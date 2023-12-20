內地促保明年糧產逾1.3萬億斤 強化農村改革創新

中央農村工作會議19日至20日在北京召開，會上分析當前「三農」工作面臨的形勢和挑戰，部署2024年「三農」工作，強調要確保明年糧食產量保持在1.3萬億斤以上，同時強化農村改革創新。

新華社報道，國家主席習近平對「三農」工作作出重要指示，強調要堅持農業農村優先發展，堅持城鄉融合發展，把責任扛在肩上、抓在手上，結合實際創造性開展工作，有力有效推進鄉村全面振興，以加快農業農村現代化更好推進中國式現代化建設。

會議強調，要抓好糧食和重要農產品生產，穩定糧食播種面積，推動大面積提高糧食單產，鞏固大豆擴種成果，探索建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制，做好農業防災減災救災工作，確保2024年糧食產量保持在1.3萬億斤以上。

會議並要求，強化農村改革創新，在堅守底線前提下，鼓勵各地實踐探索和制度創新。堅持產業興農、質量興農、綠色興農，精準務實培育鄉村產業，完善聯農帶農機制，實施農民增收促進行動。

此外，要從農民群眾反映強烈的實際問題出發，找准鄉村振興的切入點，提高工作實效。加強耕地保護和建設，優先把東北黑土地區、平原地區、具備水利灌溉條件地區的耕地建成高標準農田，適當提高投資補助水平。支持農業科技創新平台建設，加快推進種業振興行動。

落實好防止返貧監測幫扶機制，提高產業和就業幫扶實效，推動建立農村低收入人口和欠發達地區常態化幫扶機制。適應鄉村人口變化趨勢，優化村莊布局、產業結構、公共服務配置，扎實有序推進鄉村建設，深入實施農村人居環境整治提升行動，推進農村基礎設施補短板。

農業農村部發展規劃司司長曾衍德10月底曾表示，今年糧食產量有望再創新高，連續9年保持在1.3萬億斤以上。

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責任編輯：易燕丹

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