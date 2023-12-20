  • 11°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 01:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李強：一視同仁支持各類企業發展 營造透明法治環境

國情動向 19:38 2023/12/20

分享：

分享：

中國總理李強今日（20日）上午主持國務院專題學習，強調要圍繞更好維護公平競爭進一步提升市場化水平，一視同仁支持各類所有制企業發展壯大，加快全國統一大市場建設，營造穩定、透明、規範、可預期的法治環境。

據新華社，國務院以「打造市場化法治化國際化一流營商環境，持續激發市場活力和社會創造力」為主題，進行第五次專題學習。

李強指出，經過長期不懈努力，中國營商環境持續改善，群眾和企業獲得感不斷增強。同時也要看到，營商環境沒有最好、只有更好。下一步，要圍繞更好維護公平競爭進一步提升市場化水平，一視同仁支持各類所有制企業發展壯大，加快全國統一大市場建設，加大力度清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的規定做法，切實保障各類所有制企業公平參與競爭。

要圍繞更好保護各類經營主體合法權益進一步提升法治化水平，持續健全法律法規體系，嚴格規範公正文明執法，規範行政處罰自由裁量權，創新監管方式，提升監管效能，營造穩定、透明、規範、可預期的法治環境。要圍繞更好促進貿易投資自由化便利化進一步提升國際化水平，加強與高標準國際經貿規則的對接，發揮好自貿試驗區等平台壓力測試作用，形成更多引領性、標誌性制度創新成果。

李強指出，提升政務服務水平，既是優化營商環境的重要內容，也是加強政府自身建設、切實轉變職能提升效能的應有之義。要順應群眾和企業對政務服務不斷升級的需求，推出更多「高效辦成一件事」的好做法，讓群眾和企業年年都能感受到實實在在的變化。要依託全國一體化政務服務平台推動政務服務效能提升常態化，進一步完善機制、優化流程，健全線上線下服務渠道，充分運用大數據、人工智能等新技術，不斷提升政務服務標準化、規範化、便利化水平。

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
貿易 中國市場 李強 人工智能 中國

下一篇文章

內地促保明年糧產逾1.3萬億斤 強化農村改革創新
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款