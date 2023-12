據報習稱北京將統一台灣 雷蒙多指未見北京對台語調有變

▲ 習近平與拜登在會晤上重點談到台灣問題。

北京據報要求白宮在中國國家主席習近平和美國總統拜登會晤後發表「支持兩岸和平統一」及「反對台獨」的聲明,遭到白宮拒絕。

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)週四(21日)受訪時回應上述報道指,習拜會當日她亦在場,但華盛頓認為中國對台灣語調沒有任何變化(Washington does not see any change in China's tone on Taiwan)。

美國國家廣播公司(NBC)引述聽取了會晤簡報的官員指,習近平在會晤上就台灣問題強調,美國應將不支持台獨的表態體現在具體行動上,停止武裝台灣,並主動提及中國已制定攻台時間表的預測是錯誤的,「措辭與他(習)過去一貫的說法並無不同,他一直都對台灣立場強硬,走的是強硬路線」。

習在會晤上也對台灣民進黨的大選候選人表達了關切,拜登說希望中國尊重台灣制度,習則表示,和平當然很好,但是中國終將統一,也必然統一。

報道指,習近平在會晤上就台灣問題私下向拜登發出的警告,與他過去一貫就該問題公開表達的立場並無明顯不同,但由於北京對台軍事壓力逐漸加大,特別是在台灣大選前夕,該表態受美方注意。報道又形容,習否認了「攻台計劃」,讓許多人彷彿鬆了一口氣,事實上那只是硬幣的一面,另一面被外界忽略了。

白宮國安會發言人柯比周三(20日)回應稱,他不便透露領導人對話的細節,但北京已公開表明希望兩岸統一,這不是甚麼新鮮的事。

