王毅與菲律賓外長通話 稱中菲困局在於菲方背棄承諾

▲ 菲律賓船隻此前嘗試駛入仁愛礁海域，被中國海警船用水砲驅趕。

中菲南海糾紛加劇，中國外交部長王毅昨日（21日）應約同菲律賓外長馬納羅通電話，王毅指，中菲關係面臨嚴重困難的根源在菲方改變立場，背棄承諾。

王毅指，菲方改變了迄今的政策立場，背棄了自己作出的承諾，不斷在海上挑釁滋事，損害中方的正當合法權利。中菲關系已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。中方奉勸菲方不要沿著錯誤的方向走下去，而應盡快回到正確的道路上來，當務之急是妥善處理和管控好當前海上局勢。

他指，管控海上局勢不僅是鄰國之間行之有效的相處之道，也是中菲關系得以轉圜的有益經驗，中方始終致力於通過對話協商解決分歧，共同維護海上穩定。但如果菲方誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。

馬納羅表達了菲方在仁愛礁問題上的看法，表示希以雙方均能接受的方式管控好分歧，推動緊張局勢降溫，防止衝突，並願本著誠意同中方加強對話，發揮好兩國海上問題溝通機制作用，共同尋求解決問題的辦法。雙方同意盡早舉行南海問題雙邊磋商機制會議並為此積極創造條件。

馬納羅會後形容通話坦誠，雙方都提及以對話解決問題的重點性，並在一些問題的立場上互相有了更清晰的理解。

另外，菲律賓今日（22日）與日本防衛省官員討論地區安全問題，當中涉及中菲車海糾紛。日本表示支持2016年南海仲裁案的結果。

責任編輯：陳建錫