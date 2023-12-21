比利時首相指「中國有時非常有敵意」 中方曾指反對污衊抹黑

比利時等國多間媒體報道所謂「中國國家安全人員雇傭比利時政界人士進行活動」。比利時總理德克魯（Alexander De Croo）形容中國是「時而非常具有敵意」的國家。中使館曾指，有關媒體報道純屬無中生有，堅決反對污衊抹黑。

據路透社報道，德克魯告訴比利時兩大報媒「晚訊報」（Le Soir）及「標準報」（De Standaard）：「我們不應低估外國勢力有多不喜歡我們的民主、我們的團結。」他說，「有別於俄羅斯，中國沒有攻擊我們的大陸（歐洲），但它仍是一個時而非常具有敵意的國家。它不應該被視為無關緊要。」

他指出：「比利時的民主正被出賣。中國人試圖收買影響力，以破壞我們民主的穩定。這場『中國門事件』（Chinagate），也許我應該說是中國的利益，一切都呈現在我們眼前。」

中國駐比利時使館發言人稍早前回應指，有關媒體報道純屬無中生有。中國恪守不干涉別國內政的準則，堅決反對對華污衊抹黑的行為。當前，中比、中歐關係呈現鞏固發展的良好勢頭。中方敦促有關媒體停止反華的政治操弄和惡意詆毀，客觀看待中比、中歐關係發展，多為增進中比、中歐相互理解、增進雙方合作做些有益的事。

中歐峰會 | 學者：貿易逆差並非唯一挑戰 雙方需建立互信

中歐外交政策磋商 中方促尊重核心利益

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道