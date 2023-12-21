▲ 大陸下月起中止對部分台灣產品關稅減讓。圖為廈門港。

台灣大選倒數三周，大陸今日（21日）宣報，自明年1月1日起中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）下對部分台灣石化產品的關稅減讓，以回應台灣對大陸的限制措施。國台辦表示，大陸一直切實履行ECFA承諾，但民進黨變本加厲設置障礙，惡意阻撓兩岸經貿交流合作，大陸不得不中止部分關稅減讓。

*更新台灣回應

大陸國務院關稅稅則委員會表示，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了ECFA規定。根據協議，大陸下月起將對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用於ECFA稅率，按現行有關規定執行。希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。

國台辦：可在「九二共識」基礎上協商

國台辦發言人朱鳳蓮稍後表示，長期以來，民進黨當局單方面對大量大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了ECFA關於「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的條款，損害了大陸相關產業和企業利益。國台辦支持相關主管機關採取中止ECFA部分產品關稅減讓的措施。

她表示，此類問題本可通過兩岸協商予以妥善解決，但民進黨頑固堅持台獨立場，拒承認「九二共識」， 破壞了兩岸協商的政治基礎，讓相關問題難以得到妥善解決。希望兩岸關係重回和平發展正確軌道，雙方可在「九二共識」的基礎上，協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。

本月稍早，大陸商務部完成調查，認定台灣對大陸產品實施禁止進口已構成貿易壁壘，並提到ECFA長期惠台讓利，台灣方面卻未實質減少對大陸的限制。

台灣的行政院回應稱，大陸中止石化產品關稅減讓明顯是政治目的大於經濟目的，意圖向對台灣進行經濟脅迫，台方呼籲陸方停止政治操弄，依世貿（WTO）機制協商解決。大陸有關做法對台灣的衝擊風險可控，當局已指示各主管單位繼續做好準備，並協助業界持續分散風險，避免過度依賴單一市場。

責任編輯：陳建錫