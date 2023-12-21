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中國樓市 | 市場如何「先立後破」 專家解讀

經濟脈搏 10:47 2023/12/21

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日前召開的中央經濟工作會議強調，「明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破」。針對房地產領域，如何理解「先立後破」？專家指，要積極推動房地產企業轉型。

從今年中央經濟工作會議明確的2024年房地產領域重點工作內容來看，「完善相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式」，是行業「先立後破」的關鍵。

據《證券日報》，上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進表示，房地產發展新模式的構建並非一蹴而就。從目前來看，行業銷售數據總體處於低位、一些房企仍存在流動性風險，因此，唯有「先立後破」，才能真正推動舊模式順利過渡到新模式。

中國銀行研究院研究員葉銀丹表示，短期來看，房地產市場的穩定有賴於解決好房企面臨的流動性等問題，但從中長期來看，房地產市場的穩健發展則需要加快構建新發展模式，積極推動房地產企業轉型。

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從房企角度而言，未來需從四個方面推動全面轉型：

  • 一是開發模式從「三高」模式向輕重並舉的「開發+持有」模式轉型；
  • 二是盈利模式從增量開發盈利向增加開發、存量更新、保障性住房建設、產業鏈上下游輕資產業務綜合盈利模式轉型；
  • 三是融資模式從高負債向多元化模式轉型；四是目標模式從追求規模快速擴張向品牌品質提升轉型。

葉銀丹認為，要加大政策支持力度，積極鼓勵房地產企業參與保障性住房建設項目，既緩解城投企業在保障性住房建設方面的壓力，同時也給房地產企業轉型提供機會。

責任編輯：尹航

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