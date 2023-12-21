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胡錫進籲放寬輿論管控 減少不必要社會緊張

社會熱點 11:44 2023/12/21

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胡錫進籲放寬輿論管控。

官媒《環球時報》前總編輯胡錫進表示，機構、地方政府都要有對批評和負面輿情的承受力，在一些小問題上無需管控輿論，社會將減少很多不必要的緊張。

胡錫進在微博發表文章指，現在很多機構，包括各地政府的社交媒體賬號嚇得經常不敢開評論，太緊張了，經不起罵，如此情況很難長期維持。這是人人都有麥克風的時代，名人、機構捱罵時應有則改之，無則加勉。改革開放需要憲法秩序下的寬鬆氛圍來托舉，社會都把精力放在嚴防被輿論盯上，怎麽能成事？

負面輿情往往會引起後果，導致調查、撤職、封殺等各種嚴厲處罰。我覺得，確有嚴重問題被揭出來當然要嚴肅處理，但追責不必跟輿論跟得那麽緊，如果就是因為一件事突然成了焦點，或者小錯被揪住，被罵了，無需管控輿論，也無需接受「輿論審判」，態度應變成「正確對待」，這樣是不是對整個社會都好一些？......當然了，批評者不能造謠，構陷，那要負法律責任的。

他又提到，上級機構應考慮多包容掉入輿論風暴的下級機構，而公眾針對個別名人作出批評時，也不要無限上綱上線，得饒人時且饒人。

責任編輯：陳建錫

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