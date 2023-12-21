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內地熱炒抗流感神藥 在藥房預訂還要交按金

社會熱點 11:48 2023/12/21

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冬季是呼吸道疾病高發期，內地多種藥物熱銷，其中，抗流感藥物瑪巴洛沙韋被視為最新抗流感「神藥」。在江蘇南京，此藥火到藥房無現貨，想預訂還要交按金。

有網民發帖稱，自己中招甲流，連續兩天高燒不退，頭疼、咳嗽、全身肌肉疼很是虛弱。「第三天晚上買的瑪巴洛沙韋終於到了，吃完睡一覺後感覺好很多」，「真的救了我的小命！」

據南京實地探訪，一藥房工作人員說，沒有瑪巴洛沙韋的現貨，可以預定，先繳按金，兩三天到貨。在電商平台上仍能買到此藥，20mg×2片/盒的價格在220元至250元（人民幣，下同）不等，快遞需時1天至3天。以美團自營大藥房平台為例，瑪巴洛沙韋月銷售量已超過1萬。

而在北京，多間藥房缺貨，網上有大量供應，但價格比醫院售價高出一倍有多。

對於近日瑪巴洛沙韋被視為抗流感「神藥」，南京鼓樓醫院藥學部嚴思敏表示「有些片面」，此藥適應症主要針對甲流和乙流，對於其他類型的流感目前證據不足。同時，該藥使用時禁忌症也不少。他提醒，流感本身為自限性疾病，不建議市民盲目囤藥、自行服藥。如有需要，應在就醫後在醫生或藥師的指導下合理使用。

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責任編輯：尹航

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