美研提高對中國電動車關稅 京批美式保護主義升級版（更新版）

▲ 中國已躍居全球最大汽車出口國。

美國《華爾街日報》報道，拜登政府尋求在明年初完成對華關稅審查，白宮及其他部門正討論提高對中國電動車及太陽能產品等的稅率，以提振本土新能源產業。

（新增中方回應）

在北京，外交部發言人汪文斌表示，相關措施以安全為名，奉行「美國優先」，違背市場經濟和公平競爭原則，威脅全球產業鏈供應鏈安全，是赤裸裸的保護主義，涉嫌違反世貿組織最惠國待遇、國民待遇等原則， 一提出就引發了包括美國的歐洲盟友在內的多國強烈不滿。美方近期發布的所謂新規是「美式保護主義」的升級版，中方對此堅決反對。

汪文斌指出，早在去年，美國通過包含有關稅減免措施的《通脹削減法案》時，中方就已經對美方這一不正當、歧視性的舉措公開表達了關切。

他稱，中方敦促美方遵守世貿組織規則，維護公平競爭的貿易秩序，為各國企業提供公平、不歧視的營商環境。中方將密切追蹤後續情況，必要時採取措施維護自身合法權益。

《華爾街日報》報道引述知情人士指，隨著政府內部對中國新能源產品出口的擔憂日益加劇，官員擔心在現有的關稅和補貼保護措施下，美國電動車企業仍無法與中國競爭。目前中國電動車已被徵收25%關稅，提高稅率估計不會對美國消費者產生太多直接影響，同時能讓尋求連任的拜登，在明年大選中展示對中國的強硬態度。

報道提到，拜登曾向本土工人承諾，不會讓中國透過不公平貿易行為主導電動車市場。美國此前亦已禁止使用中國電池材料的電動車獲得消費補貼。

同時，拜登政府也在考慮降低一些被認為不具戰略重要性的中國消費品關稅。不過，對華關稅審查尚無最終定案，相關問題的討論已多次失敗告終。

美國貿易代表署、白宮國安會拒絕對報道發表評論。

責任編輯：陳建錫