內地冷空氣今起影響南方 上海或迎40年同期最凍

▲ 上海全日氣溫跌至攝氏零度以下，或迎40年來同期最冷冬日。

內地新一股冷空氣繼續南下，預計今明兩日影響黃淮到到南方地區，多地氣溫將刷新今冬以來的新低，其中上海全日氣溫跌至攝氏零度以下，或迎40年來同期最冷冬日。

受寒潮和冷空氣共同影響，南方大部分地區氣溫陸續降至近期低點。最低氣溫0℃線將抵達貴州南部至華南北部一帶，這也意味著全國約九成國土將被「冰凍」。

據中國天氣網預報，今日南京最高氣溫將跌至零下1℃，全天氣溫都會在冰點以下運行，是今冬以來首次。上海、杭州最高氣溫僅有0℃或1℃，將刷新今冬以來新低。而廣州、福州明日早晨最低氣溫僅有4℃，也將體驗冬日的寒意。

上海市氣象部門指，今日起至下周一（21日至25日），徐家滙站將出現連續5天最低氣溫低於零下1℃的情況。統計顯示近40年來，12月下旬徐家滙站未曾出現過同類低溫天氣。

廣東最低氣溫或周五出現

廣東省氣象局預計，粵北、粵東和珠三角市縣的最低氣溫或在周五（22日）出現，屆時粵北、珠三角北部和西部市縣，最低氣溫降至零下2℃至2℃，高寒山區最低氣溫跌至零下6℃至零下2℃。

至於什麼時候才會回暖，中國天氣網氣象分析師王偉躍表示，23日之後，隨著冷空氣影響的結束，中國各地氣溫將明顯回升，逐步恢復到常年同期正常水平，各地持續低溫的情況也將得到緩解。

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責任編輯：易燕丹

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