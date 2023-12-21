  • 12°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 15:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

A股 | 胡錫進稱「相信會反彈」：別人恐懼時你別恐懼

經濟脈搏 12:22 2023/12/21

分享：

分享：

A股 | 胡錫進稱「相信會反彈」：別人恐懼時你別恐懼

官媒《環球時報》前總編輯胡錫進就當前A股市場表示，要相信國家，他對股市有信心，相信無論如何都會反彈。他又提到一個道理：當別人恐懼的時候你不要恐懼，別人貪婪的時候你控制自己的貪婪，就有可能贏。

胡錫進今日出席「新浪財經2023年會暨第16屆金麒麟論壇」並演講。胡錫進談到，股市非常不好，出乎他的意料。他說自己在3000多點的時候進入，覺得差不多是底部，結果入市它接著降。

他指，股市現在都是恐懼的時候，但他記得一句最基本的道理，「當別人恐懼的時候你不要恐懼，別人貪婪的時候你控制自己的貪婪，你就有可能贏」。在這時要相信國家，所以他對股市有信心，相信無論如何都會反彈起來，雖然不確定在什麼時候，但他願意用時間買未來收益。

胡錫進昨日亦在微博上發表類似觀點。對此，網民評論說，事物規律一般不會永遠糟糕，希望股市也會否極泰來。還有網民說，全球股市都在上漲，希望A股也能稍微爭點氣。

胡錫進今年6月宣布拿著10萬元人民幣入市炒A股，其後追加資金，並經常在微博曬出「戰績」。10月時，他在微博稱蝕逾3萬元人民幣，但堅持不會逃走。

持倉50萬一分錢不撤 胡錫進聲稱堅信滬指回到4000點

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 經濟數據表現 A股 環球時報 人民幣 中國 微博

上一篇文章

11月人民幣國際支付比例增至4.61% 創歷史新高

下一篇文章

中國樓市 | 市場如何「先立後破」 專家解讀
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款