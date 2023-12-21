▲ A股 | 胡錫進稱「相信會反彈」：別人恐懼時你別恐懼

官媒《環球時報》前總編輯胡錫進就當前A股市場表示，要相信國家，他對股市有信心，相信無論如何都會反彈。他又提到一個道理：當別人恐懼的時候你不要恐懼，別人貪婪的時候你控制自己的貪婪，就有可能贏。

胡錫進今日出席「新浪財經2023年會暨第16屆金麒麟論壇」並演講。胡錫進談到，股市非常不好，出乎他的意料。他說自己在3000多點的時候進入，覺得差不多是底部，結果入市它接著降。

他指，股市現在都是恐懼的時候，但他記得一句最基本的道理，「當別人恐懼的時候你不要恐懼，別人貪婪的時候你控制自己的貪婪，你就有可能贏」。在這時要相信國家，所以他對股市有信心，相信無論如何都會反彈起來，雖然不確定在什麼時候，但他願意用時間買未來收益。

胡錫進昨日亦在微博上發表類似觀點。對此，網民評論說，事物規律一般不會永遠糟糕，希望股市也會否極泰來。還有網民說，全球股市都在上漲，希望A股也能稍微爭點氣。

胡錫進今年6月宣布拿著10萬元人民幣入市炒A股，其後追加資金，並經常在微博曬出「戰績」。10月時，他在微博稱蝕逾3萬元人民幣，但堅持不會逃走。

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責任編輯：尹航

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